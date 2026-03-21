Hamile anne ve 5 çocuğu can verdi. Antalya'daki yangın faciasından acı ayrıntı

Yangın, dün gece saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi 310 Sokak üzerinde, sera işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda meydana geldi. Seraların bulunduğu alanda ikamet olarak kullanılan prefabrik yapıda sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar da yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede tüm yapıyı saran alevler nedeniyle müdahale yetersiz kaldı.