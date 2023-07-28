Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle markete giden hamile kadın "Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz?" saldırıya uğradı. Olay sonrasında düşük yaptığını söyleyen kadın, “Korkudan dışarı çıkamaz hale geldim.” dedi.

Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı - 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde saldırıya uğradı.

İddiaya göre, bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu duruma sinirlenen kişi, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak tekmelerle saldırmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı - 2

Sokak ortasında dayak yiyen hamile kadın, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat atarken, arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasından şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını söyledi.

Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı - 3

"BANA MEYDAN DAYAĞI ATTI"

Başından geçenleri anlatan Cansel Dursun, hayvansever bir insan olduğunu dile getirerek köpek beslediğini ifade etti.

"Tek suçum kadın olmak ve evcil hayvan beslemek. Oğlumu markete götürürken olay gerçekleşti. Hiç tanımadığım, mahallede dönercilik yaptığını sonradan öğrendiğim bir adam, ‘Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz' diyerek tehditkar konuştu ve köpeğime uçan tekme attı." diyen Dursun, "‘Ne yapıyorsun?' dememe kalmadan adam yere düştü. Yerden kalktı ve bana meydan dayağı attı. Tehdit ederek sokak ortasında dövdü. Oğlumu da düşürdü, kolu yarıldı.” diye konuştu.

Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı - 4

"DÜŞÜK YAPTIM"

Bu olaydan sonra şikayette bulunduğunu söyleyen Dursun, tehditler aldığını da gile getirdi. 28 günlük hamile olduğunu ve dayak yüzünden düşük yaptığını dile getiren Dursun, "Güvenlik kamera görüntüsünü silmekle beni tehdit ettiler, hala da tehdit alıyorum. Oğlum, köpeğim ve benim psikolojim bozuldu. Korkudan dışarıya, markete gidemiyorum, can güvenliğim yok.” şeklinde konuştu.

Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı - 5

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞMASINI İSTEMİYORUM"

Şikayetçi olmasına rağmen adamın tutuklanmadığını söyleyen Cansel Dursun, “Bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bu adam katil. Benim yerime başkasının eşi de olabilirdi. Tekme tokat dayak yedim. Düşük yaptığımı anladığımda kaldırıma oturdum, adamın oğlu da gelerek bana uçan tekme attı. Yüzün gözüm morardı. Bu adamın dışarda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum.” ifadelerini kullandı.

Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı - 6

"O ADAM BENİM İÇİN KATİL"

“Bana bunu yapan adam başka kadınları öldürebilir.” diyen Dursun, “Adam ne içmişti bilmiyorum, kafası mı güzeldi onu da bilmiyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Çoğu insan susmamı istedi ama ben susmak istemedim. Kadınların da sesi olmak istedim. Hayvanlara eziyet edilmesine karşıyım. En azından hayvanlar sadık, duyguları var ama o adamın kesinlikle duygusu yok. Ben düşük yaptım, o adam benim için katil." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER