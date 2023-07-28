Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle markete giden hamile kadın "Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz?" saldırıya uğradı. Olay sonrasında düşük yaptığını söyleyen kadın, “Korkudan dışarı çıkamaz hale geldim.” dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde saldırıya uğradı.
İddiaya göre, bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu duruma sinirlenen kişi, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak tekmelerle saldırmaya başladı.