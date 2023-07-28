Hamile kadına "köpekleri besliyor" diye meydan dayağı

"O ADAM BENİM İÇİN KATİL"

“Bana bunu yapan adam başka kadınları öldürebilir.” diyen Dursun, “Adam ne içmişti bilmiyorum, kafası mı güzeldi onu da bilmiyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Çoğu insan susmamı istedi ama ben susmak istemedim. Kadınların da sesi olmak istedim. Hayvanlara eziyet edilmesine karşıyım. En azından hayvanlar sadık, duyguları var ama o adamın kesinlikle duygusu yok. Ben düşük yaptım, o adam benim için katil." dedi.