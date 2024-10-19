Hamile Sude Naz’ı döven sevgilinin tahliyesine ret
Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'ı (19) sokak ortasında öldüresiye dövüp, hakaretlerde bulunan tutuklu sanık Yılmaz Akman'ın tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Akman, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.
Olay, 16 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz Atak'ı yere düşürdü. Yerde de Sude Naz Atak'ın başına yumruk atmaya devam eden Akman, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.