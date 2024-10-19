Hamile Sude Naz’ı döven sevgilinin tahliyesine ret

"TAHLİYE EDİLMESİ BENİM VE ÇOCUĞUM AÇISINDAN İYİ OLMAYACAKTI"

Kararı değerlendiren Sude Naz Atak, "Şu an çok mutluyum. Yılmaz'ın tahliye edilmesi benim ve çocuğum açısından iyi olmayacaktı. Daha önce çocuğumun da önünde defalarca şiddete maruz kaldım. Korkum ölüm değil de çocuğumun annesiz büyümesi. Çünkü benden başka bakacak kimsesi yok. Kadına en ufak şiddet gösteren herkes ceza alırsa, kadın cinayetlerinde bir nebze de olsa düşüş yaşanır." dedi.