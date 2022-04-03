Hamileyken şiddet uyguladığı eski eşini tüfekle yaraladı

TAM 5 KEZ AMELİYAT OLDU

Hastanedeki tedavisi süren ve beş kez ameliyat olan Akman'ın kolundaki dikiş yaraları hala iyileşmedi.

Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda da his kaybı başlayan bir çocuk annesi Akman, beş ameliyata toplamda 70 bin lira ödedi.

Senetle borçlanılan 70 bin lirayı ödeyecek güçleri olmayan Akman ailesi, şimdi de 100 bin liralık yeni ameliyat ile karşı karşıya kaldı.