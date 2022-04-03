Hamileyken şiddet uyguladığı eski eşini tüfekle yaraladı

Haberler - DHA 03.04.2022 - 10:47
Antalya'da bir yıl boyunca şiddet gören ve yedi aylık hamileliği sırasında evden atılan Güllü Akman (25), boşandıktan sonra eski eşi O.D.'nin (25) pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Antalya’da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Akman, 2020'de internetten tanıştığı O.D. ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından evlenmeye karar verdi.
Çift 2020'de evlendikten sonra O.D. sürekli alkol almaya ve Akman'a psikolojik şiddet uygulamaya başladı.
Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan Akman, evliliklerinin 3'üncü haftasında ilk fiziksel şiddetini gördü.
7 aylık hamileyken bile şiddet gören Akman, 15 Haziran 2021'de O.D. tarafından evden atıldı.
Akman, ailesinin yanına sağındı ve O.D.'ye boşanma davası açtı.
Mahkeme, 17 Kasım 2021'de çiftin boşanmasına karar verdi.
O.D, 30 Ocak'ta Akman'ın ailesiyle yaşadığı eve gelerek, kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit etti ardından eski eşine pompalı tüfekle ateş etti.
Sağ kolundan ve omuzundan ağır yaralanan Akman, hastaneye kaldırıldı. Akman'ın koldan uzanan sinirlerinin koptuğu belirlendi. Gözaltına alınan O.D., serbest bırakıldı.
Hastanedeki tedavisi süren ve beş kez ameliyat olan Akman'ın kolundaki dikiş yaraları hala iyileşmedi.
Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda da his kaybı başlayan bir çocuk annesi Akman, beş ameliyata toplamda 70 bin lira ödedi.
Senetle borçlanılan 70 bin lirayı ödeyecek güçleri olmayan Akman ailesi, şimdi de 100 bin liralık yeni ameliyat ile karşı karşıya kaldı.
Sinirlerin mikrocerrahi tedavisi gerektirdiğini ve 6'ncı ameliyatının 100 bin lira olduğunu belirten Akman, "Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. Son ameliyatı olup, iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin" dedi.