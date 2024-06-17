Hamsi avına kota geliyor
Su ürünleri avcılığını düzenleyecek yeni kuralların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda hamsi avcılığına kota uygulaması getirilecek. Belirlenen kotadan fazla avlanılmayacak. Uygulamayla birlikte, belirlenen boylardan küçük balıkların yakalanmasının tamamen önüne geçilecek.
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, gelecek 4 yıllık dönemde ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyecek yeni kuralların belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bu kapsamda hamsi avcılığında kota uygulamasına geçileceğini söyledi.