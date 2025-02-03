Hamsi bulamayan istavrite yöneldi: Sezonun bitmesine 2 ay kala bolluk yaşanıyor
Bolu'da tezgahlarda hamsinin yokluğu vatandaşı istavrite yöneltti. Balık sezonunun bitmesine 2 ay kala balıkçı Emre Yıldız, soğuk hava şartlarının ardından hamsinin tekrar tezgahlarda olacağını söyledi.
İhsaniye Mahallesi'ne her pazartesi kurulan pazarda istavrit bolluğu yaşanıyor. Pazar tezgahlarında hamsinin yokluğu vatandaşı istavrite yöneltti. Geçtiğimiz hafta cuma gününe kadar 200-250 lira arasında satışa sunulan hamsi, 2 gündür tezgâhta yerini almadı.