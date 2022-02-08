Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk

Ertürk, "Fiyatları uygun şekilde hamsi 30 TL. Kar yağışı bekleniyor kar yağışıyla beraber hamsi irileşir. 10 gün sonra hamsi kesilir. Mezgit ve İstavritle sezonu kapatırız. Daha denizde İstavrit ve Mezgit var. Daha onları satarız. 3 aydır balıkhane olarak yattık. Hamsi 10 gün yaptı, hamsi bizi kurtardı” diye konuştu.