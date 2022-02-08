Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk

Havaların soğumasıyla birlikte bu sezon oldukça az olan hamsi tezgahları doldurdu. Bolluk fiyatlara da yansıdı, hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü.

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 16:09

Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 1

Tezgahlarda şu günlerde hamsi bolluğu yaşanıyor.

Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 2

Sezonu kasım ve şubat ayları arasında olan hamsi, 'de en çok avlanan balık türlerinin başında geliyor.

Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 3

Ancak bu sezon hamsiden beklenen verim alınamadı. Az olması nedeniyle geçen yılın sonunda hamsinin kilosu 60 liranın üzerine çıktı.

Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 4

Havaların soğumasıyla birlikte son 15 günde balıkçıların ağına takılan hamsi miktarı önemli oranda arttı.

Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 5

Balıkçılar sezonu kurtardıklarını söylerken, düşen fiyatlar da vatandaşları memnun etti. Hamsi şu günlerde 25 liraya kadar düştü.

Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 6

Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, "Denizin soğumasıyla beraber hamsi geri döndü. Bir 10 gün daha bu yoğunluk devam eder" dedi.

Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 7

Ertürk, "Fiyatları uygun şekilde hamsi 30 TL. Kar yağışı bekleniyor kar yağışıyla beraber hamsi irileşir. 10 gün sonra hamsi kesilir. Mezgit ve İstavritle sezonu kapatırız. Daha denizde İstavrit ve Mezgit var. Daha onları satarız. 3 aydır balıkhane olarak yattık. Hamsi 10 gün yaptı, hamsi bizi kurtardı” diye konuştu.

Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 8
Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 9
Hamsi geri döndü! Tezgahlarda bolluk - 10

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