Hamsi gitti istavrit geldi. Kilosu üç katına çıktı

Balıkçı Murat Doğan da istavritin yanı sıra somon ve levreğin de tercih edildiğini aktardı.

Hamsinin yaklaşık bir aydır neredeyse yok denecek kadar az avlandığını dile getiren Mehmet Can Örseloğlu ise "Bunun yanında istavrit var, pahalı değil. Zaten insanlar istavrite rağbet gösteriyor." dedi.