Hamsi palamuda yem oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Sebebi palamudun fazla gelmesinden kaynaklı. Palamut bol miktarda çıktığı için hamsi bu sene pek nadir çıkar diye düşünüyorum. Normalde hamsi bu günlerde çıkması lazımdı ancak palamut bol hamsi tükettiği için hamsi olmadı" dedi.