Hamsi palamuda yem oldu

Karadeniz'de palamut bolluğu devam ediyor. Hamsi ise henüz daha yüzünü göstermedi.
Önceki yıllarda palamut ekim sonu ve kasım başı gibi yerini hamsiye bırakıyordu. Ancak bu sene böyle olmadı.
Balıkçılar bu durumu hamsinin, palamudun beslendiği balıklar arasında olmasına bağlıyor.
Palamudun bol olduğu zaman denizlerde hamsi kıtlığı yaşanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Sebebi palamudun fazla gelmesinden kaynaklı. Palamut bol miktarda çıktığı için hamsi bu sene pek nadir çıkar diye düşünüyorum. Normalde hamsi bu günlerde çıkması lazımdı ancak palamut bol hamsi tükettiği için hamsi olmadı" dedi.
Son 15 yılın en bol dönemini yaşayan palamut, tezgahta 3 kilosu 100 liradan satılıyor.
Karadeniz dışından gelen hamsinin kilogram fiyatı 50-70 TL arasında değişiyor.