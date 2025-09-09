Hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor

Havaların soğumasının ardından deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle hamsinin daha da bollaşmasını beklediklerini dile getiren Kıyak, şunları kaydetti:

"Bu sene hamsinin çok olacağını düşünüyoruz. Çeşit balığı da çok olacak. Çinekop beklentimiz de var. Vatandaş bu sene balık yiyecek. Hamsi şu an 250-300 lira arasında değişiyor, fiyat az çıktığından dolayı yüksek. Havaların soğumasıyla beraber fiyat 150'ye, hatta 100 liraya kadar iner."