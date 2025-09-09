Hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.
Av yasağının kalkmasının ardından tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla dönüyor.
Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Talat Bayezıt Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada bereketli bir sezon yaşadıklarını söyledi.
Yıldırım, denizde bolluk yaşandığını belirterek, "Çok şükürler olsun. Mezgit, barbun, hamsi, istavrit bol. En çok mezgit ve hamsi var. İnşallah daha da bollaşacak. Havaların biraz daha soğumasını bekliyoruz." dedi.