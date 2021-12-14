Hamside umutlar Gürcistan'a kaldı

Hamsinin son iki sezondur pahalı olduğunu ancak bu sezon ilk kez 60 TL’yi görerek herkesi şaşırttığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, tezgahtaki fiyatlar için şunları söyledi:



"İstavrit ise sezon başından beri bolca çıkıyor. Hamsinin kilosu 50-60 TL arasında değişiyor. İstavrit 15 TL, iri mezgit 100 TL, ince mezgit 60 TL, levrek 80 TL, somon 60 TL, sargan 50-60 TL, Fiyatlar sezon sonuna doğru biraz daha yüksek. Vatandaş en fazla hamsiyi soruyor. Hamside bundan sonrası için herkes gibi bizde umutluyuz. Vatandaş fiyatı duyunca 60 TL’ye hamsi olur mu? diye ister istemez tepki gösteriyor. Hamsinin memleketindeyiz dolayısıyla fiyatının bu kadar yüksek olması tepkiye neden oluyor."