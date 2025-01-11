Hamsiden sonra tezgahların gözdesi oldu: Kilosu 70 TL'ye satılıyor

''MEZGİT VE İSTAVRİT BOLLUĞU VAR''

Sezonun oldukça bereketli geçtiğini dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Satışlarımız gayet iyi. Balık da bol miktarda çıkıyor. Hamsi 150, mezgit-istavrit 70, barbun 150, somon 200, levrek-çipura 300, zargana 250 ve kalkan balığının kilosu da 700 TL’den satılıyor. Fiyatlar çok uygun, bu aralar mezgit ve istavrit bolluğu var. Normalde istavritin kilosunu 100, mezgiti de 100-150 TL arası satıyorduk. Bolluk dolayasıyla ikisinde de fiyat düştü. Vatandaşlar da fiyattan memnun. Hamsiden sonra en çok mezgit ve istavrit satıyoruz. Bu bolluğun 15 Nisan’a kadar devam edeceğini düşünüyorum. Daha sonrasında av yasağı başlayacak ve 3 ay kafes balıkları tüketilecek” dedi.