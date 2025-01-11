Hamsiden sonra tezgahların gözdesi oldu: Kilosu 70 TL'ye satılıyor
Karadeniz’de oldukça bol miktarda çıkan mezgit ve istavritin kilosu 70 TL’den satışa sunuluyor. Vatandaşlar hamsiden sonra en çok bu 2 balık türüne rağbet gösteriyor.
1 Eylül’den itibaren oldukça bol geçen balıkçılık sezonu, fırtınalı günlerin haricinde balık tezgahlarının süslenmesine neden oluyor. Vatandaşlar halen en çok kilosu 150 TL’den satılan hamsiye ilgi gösterirken, mezgit ve istavrit de oldukça fazla tüketiliyor. Son dönemde oldukça bol çıkan mezgit ve istavritin 70 liradan satılması da işlere olumlu yansıyor.