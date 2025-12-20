Hamsiler Gürcistan'a göç etti, Karadeniz'de hamsi avı azaldı

İstanbul Boğazı'nda da ciddi bir lüfer popülasyonunun olduğunu söyleyen Karabiber, "O da kesinlikle su sıcaklığına bağlı. Denizin içerisinde, suyun ortasında sıcak suyla soğuk su katmanı vardır. Havalar, sular sıcakken o katman yüksek durur. Örneğin 10 metrede durur. Lüfer balığı da 10 metrenin üstüne çıkmaz. O yüzden İstanbul Boğaz'ında lüfer de hala yatıyor. Karlar yağdığında, sular soğuduğunda 'kristal' dediğimiz katman 20-30 metrelere inecek. Lüfer balığı da onun üzerine çıkamadığı için daha derin su arayacak. O zaman o balık, İstanbul Boğazı'nda kopacak ve Marmara Denizi'nde yayılacak. Şu an böyle olması gerekiyordu ancak tamamen su sıcaklığına bağlı olarak olmadı. Lüfer balığı henüz Çanakkale Boğazı'na gelmedi. O da tamamen İstanbul Boğazı'ndaki su sıcaklığının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Çanakkale Boğazı'nda da var ama çok az" dedi.