Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce yoğunluk oluşturdu. 25 kilometrelik bir sırada beklediklerini söyleyen TIR şoförü “Araçlarımızda takograf sistemi olduğu için takografa uygun çalışıyoruz. 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor" dedi.

Haberler - İHA 14.12.2021 - 15:04

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 1

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'lar 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Şoförlerin söylediğine göre kuyruk Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle meydana geldi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 2

Yaklaşık bin TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 3

"BULGARİSTAN'A GİRDİĞİMİZDE DE KUYRUK BİTMİYOR"

’nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü Mehmet Çiğin, “Dün akşam saat 22.00’da 23 kilometrelik tır kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde. Biz sırada beklerken yatıyoruz ama mülteciler çok, getirenler çok.  Onlardan dolayı çok sıkıntımız var. Mümkün mertebe Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye’den Bulgaristan’a girdiğimizde kuyruk bitmiyor” dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 4

25 kilometrelik bir sırada beklediklerini vurgulayan Onur Kostak ise “Araçlarımızda takograf sistemi olduğu için takografa uygun çalışıyoruz. 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor. Burada yol boyunca 24, 25 kilometre boyunca mülteci problemi yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 5

"BULGARİSTAN AĞIR ÇALIŞIYOR"

Sıranın sebebinin Bulgaristan tarafından kaynakladığını ifade eden Mehmet Kosta da, “Ülkenin ihracatı çok bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Bulgaristan tarafı ağır çalışıyor bundan dolayı sıralar oluşuyor” dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 6
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 7
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 8
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 9
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 10
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 11
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 12
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 25 kilometre TIR kuyruğu - 13

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