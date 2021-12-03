Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 19 kilometreyi buldu

Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçen yılın 11 ayına göre bu yılın aynı döneminde ihraç yükü taşıyan TIR çıkışlarında yüzde 56,23 Kapıkule'de ise yüzde 19,46 artış olduğunu açıkladı. Kapıkule'den geçen yıl aynı dönemde 319 bin 22 TIR çıkış yaparken, bu yılın aynı döneminde sayı 381 bin 350'ye ulaştı.

Geçen yıl 114 bin 335 TIR’ın çıkış yaptığı Hamzabeyli'de ise bu yıl 178 bin 627 TIR çıktı.