Han Belediyesi hangi partide? Han Belediye başkanı kimdir? Han Belediye başkan adayları
Han Belediyesi hangi partide? Han Belediye Başkanı kimdir? Han Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Han Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Han Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Han yerel seçim sonuçları..
HAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Han Belediyesini 1.047 alınan oy ve %59.42 oy oranı ile CHP adayı Erdal Şanlı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %59.42
- AK Parti %39.27
- Saadet Partisi %0.57
- Vatan Partisi %0.40
- BTP %0.34