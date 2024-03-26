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Han Belediyesi hangi partide? Han Belediye başkanı kimdir? Han Belediye başkan adayları

Han Belediyesi hangi partide? Han Belediye Başkanı kimdir? Han Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Han Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Han Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Han yerel seçim sonuçları..

Han Belediyesi hangi partide? Han Belediye başkanı kimdir? Han Belediye başkan adayları - 1

HAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Han Belediyesini 1.047 alınan oy ve %59.42 oy oranı ile CHP adayı Erdal Şanlı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %59.42
  • AK Parti %39.27
  • Saadet Partisi %0.57
  • Vatan Partisi %0.40
  • BTP %0.34

TÜRKİYE HABERLERİ

Han Belediyesi hangi partide? Han Belediye başkanı kimdir? Han Belediye başkan adayları - 2

HAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Han Belediyesi Başkanı Erdal Şanlı Kimdir?


6 Ağustos 1962 tarihinde Han ilçesinde doğdu.
30 yıl TCDD-TÜLOMSAŞ’ta hizmet yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programını bitirdi.

Çok sayıda sivil toplum örgütünde çalıştı.
TÜMRAYDER Başkanlığı ve Demiryol-İş Sendikası delegeliği yaptı.

1980 yılında CHP Gençlik Kollarına üye oldu. SODEP, SHP, DSP’de siyaset yaptı.
CHP’den 20. dönem milletvekili adayı oldu.
2009’da DSP’den Tepebaşı ilçesi İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi.

Bahçeşehir Üniversitesi, siyaset okulu, küresel tehdit terörizm, kriz yönetimi ve psikopolitik, global liderlik ve yerel yönetimler dalında sertifikalar aldı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Han Belediye Başkanı seçildi.

Erdal Şanlı, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde yeniden CHP’nin Eskişehir Han ilçesi Belediye Başkanı seçildi.
Han Belediyesi hangi partide? Han Belediye başkanı kimdir? Han Belediye başkan adayları - 3

HAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BEKİR BELCELİ
  • ERDAL ŞANLI
  • MAHMUT ÇETİNER
  • YUSUF ÖZSOY
  • NEZİH YILDIRIM
  • İBRAHİM YILDIRAN
  • TUNCAY AKDEMİR
  • MEHMET BARIŞ
  • BAHRİ ALTIN
  • SEZER ÖZÇESOY
Han Belediyesi hangi partide? Han Belediye başkanı kimdir? Han Belediye başkan adayları - 4

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