Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı!

Çünkü mahkemelerde onun uygunsuz tuhaf şeylerini duyduktan sonra midem bulandı. Neye karar vereceğimi şaşırdım. Şüphem git gide arttı. Hangi ruh haliyle yaptığını onu da bilmiyorum. Ruh yok zaten. Ruh olanlar yapmaz bunu. Tutuklandığında bir nebze sevinir gibi oldum. Adalet yerini buluyor diye düşündüm. Daha sonra beraat ettirilince neye uğradığımı şaşırdım. Kime güveneceğimizi şaşırdım. Ben böyle bir adalet görmedim. Serbest bırakıldılar. Ben adalet istiyorum. Yüreği yanmış bir anne olarak adalet istiyorum. İnanın, dünkü duruşmadan sonra üstümden kamyon geçti resmen neye uğradığımı şaşırdım. Müebbet veriliyor ama tutuklanmıyor. Sebebi ne biri çıksın bana bunun açıklamasını yapsın. Böyle adalet mi olur? Katiller dışarıda geziyor. Ceza alınca tabii ki bir nebze sevindim mutlu oldum. Tutuksuz olduğunu duyunca üzüldüm. Ben adalet istiyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın. Ömrüm, nefesim yettiği sürece haklarım neyse sonuna kadar arayacağım."