Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı!
İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş hakkında yerel mahkeme beraat kararı verdi. Anne Handan Yılmazer karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi Nezih Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, baba Çinkitaş için tutuklama yerine yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmetti. İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar karşısında yıkıldığını anlatan anne Handan Yılmazer, "Ben adalet istiyorum. Müebbet veriliyor ama tutuklanmıyor." dedi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde, başına çekiçle vurulup boğazı kesik halde öldürülmüş olarak bulundu. Anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş bir ceza almadı.