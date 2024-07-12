Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı!

İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş hakkında yerel mahkeme beraat kararı verdi. Anne Handan Yılmazer karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi Nezih Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, baba Çinkitaş için tutuklama yerine yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmetti. İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar karşısında yıkıldığını anlatan anne Handan Yılmazer, "Ben adalet istiyorum. Müebbet veriliyor ama tutuklanmıyor." dedi.

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı! - 1

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde, başına çekiçle vurulup boğazı kesik halde öldürülmüş olarak bulundu. Anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş bir ceza almadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı! - 2

Olaydan tam 19 yıl sonra yani 2020 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) mahkemeye bir rapor gönderdi. Raporda 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profili tespit edildi. Bunun üzerine 19 yıl sonra Hande Çikintaş'ın öz babası Nezih Çikintaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda sanıklar Şehnaz ve Nezih Çinkitaş'a beraat kararı verdi.

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı! - 3

ANNE, BERAAT KARARINI ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI

Anne Handan Yılmazer beraat kararına itiraz ederek avukatı Hasan Kocabey aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi duruşmalı olarak dosyayı tekrar ele aldı. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı açıkladı.

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı! - 4

KIZINI ÖLDÜREN BABAYA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme Nezih Çinkitaş hakkında verilen beraat kararını bozarak "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi hali ve cezanın yaşamı üzerindeki etkisini göz önüne alarak cezasında indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.

Bölge adliye mahkemesi delillerin toplanmış olması, cezanın süresi ve mahkumiyet kararının içeriğini değerlendirerek sanık Nezih Çinkitaş tutuklama kararı yerine yurt dışı çıkış yasağı ile İstanbul il sınırını terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verdi. İstinaf yerel mahkemenin sanık Şehnaz Çinkitaş hakkında verdiği beraat kararına karşı itirazı ise reddederek beraat kararını uygun buldu.

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı! - 5

"MÜEBBET VERİLİYOR AMA TUTUKLANMIYOR BÖYLE ADALET Mİ OLUR?"

Kızının ölüm haberini polis ekiplerinden aldığını anlatan Handan Yılmazer, şöyle konuştu:

"Polis 'kızınızı kaybettiniz' dediği zaman ben kendimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda kardeşimin evinde buldum kendimi. Sonrasında dava açtım. Mahkemeleri görüldü. Kendilerine 19-20 yıl sonra DNA sonucunda tutuklama kararı alındı. Üç ay içeride yattılar. Üç ay ev hapsi şeklinde toplam 6 ay hapis yattılar. Daha sonra hakim beraat kararı verince biz avukatımla İstinaf mahkemesine başvurduk. Kızımın öldürüldüğünü öğrendiğimde polisler söylenirdi. Acaba babası mı öldürdü? Asla konduramadım çünkü kızım babasını çok seviyordu. Daha sonra kendimi toparlamaya başladığımda psikolojik olarak normale döndüğümde neden olmasın dedim. Her şey olabilir dedim.

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba tutuklanmadı! - 6

Çünkü mahkemelerde onun uygunsuz tuhaf şeylerini duyduktan sonra midem bulandı. Neye karar vereceğimi şaşırdım. Şüphem git gide arttı. Hangi ruh haliyle yaptığını onu da bilmiyorum. Ruh yok zaten. Ruh olanlar yapmaz bunu. Tutuklandığında bir nebze sevinir gibi oldum. Adalet yerini buluyor diye düşündüm. Daha sonra beraat ettirilince neye uğradığımı şaşırdım. Kime güveneceğimizi şaşırdım. Ben böyle bir adalet görmedim. Serbest bırakıldılar. Ben adalet istiyorum. Yüreği yanmış bir anne olarak adalet istiyorum. İnanın, dünkü duruşmadan sonra üstümden kamyon geçti resmen neye uğradığımı şaşırdım. Müebbet veriliyor ama tutuklanmıyor. Sebebi ne biri çıksın bana bunun açıklamasını yapsın. Böyle adalet mi olur? Katiller dışarıda geziyor. Ceza alınca tabii ki bir nebze sevindim mutlu oldum. Tutuksuz olduğunu duyunca üzüldüm. Ben adalet istiyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın. Ömrüm, nefesim yettiği sürece haklarım neyse sonuna kadar arayacağım."

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