Hangi illerde, nerelerde radar var? İllere göre sabit radar noktaları haritası

Bayram ve tatil yolculukları sonrası çevreyolları ve otoyollarda hız tespiti yapan radar denetimleri artırıldı.



Radar kontrolleri sonrası vatandaşlar güzergahlarında yer alan radar noktalarını araştırıyor.İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için başlattığı çalışmayla, vatandaşların güzergâhlarındaki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını görebileceği bir internet sayfası hazırladı.





