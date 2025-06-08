Hangi illerde, nerelerde radar var? İllere göre sabit radar noktaları haritası

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde kara yollarında araç yoğunluğu gözle görülür derecede arttı. Seyahat planlarını bayram tatiline denk getiren binlerce vatandaş, uzun yolculuklara çıkarken trafik ekipleri de sürücülerin can ve mal güvenliği için sıkı önlemler aldı. İçişleri Bakanlığı, tatil süresince kazaların önüne geçebilmek adına sabit radarlar ve elektronik denetim sistemlerinin kesintisiz bir şekilde devrede tutulduğunu duyurdu. Peki, hangi illerde, nerelerde radar var?

Hangi illerde, nerelerde radar var? İllere göre sabit radar noktaları haritası - 1

Bayram ve tatil yolculukları sonrası çevreyolları ve otoyollarda hız tespiti yapan radar denetimleri artırıldı.

Radar kontrolleri sonrası vatandaşlar güzergahlarında yer alan radar noktalarını araştırıyor.İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için başlattığı çalışmayla, vatandaşların güzergâhlarındaki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını görebileceği bir internet sayfası hazırladı.


TÜRKİYE HABERLERİ

Hangi illerde, nerelerde radar var? İllere göre sabit radar noktaları haritası - 2

EGM WEB SİTESİNDEN DUYURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin yer aldığı noktaları resmi internet sitesinde duyurdu. Sürücüler, EGM’nin resmi web sayfası üzerinden seyahat edecekleri güzergâhta "aç radarlı/kaç radarsız uygulama" olduğunu görebiliyor.


Hangi illerde, nerelerde radar var? İllere göre sabit radar noktaları haritası - 3

Sistem, interaktif bir Türkiye haritası sunuyor. Başlangıç ve varış illeri seçildiğinde güzergâh üzerindeki toplam radarlı ve radarsız denetim sayısı anında görüntülenebiliyor. Ayrıca, radar kontrolü yapılacak bölgelerde, sürücülere önceden "Radar Hız Kontrolü" tabelası ile uyarı veriliyor.

Hangi illerde, nerelerde radar var? İllere göre sabit radar noktaları haritası - 4

BAYRAM SONRASI TANITILACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, güzergahlardaki radar sayılarını gösteren bir mobil uygulama hazırlandığını, bayram sonrasında da bunun tanıtımının yapılacağını duyurdu.


Hangi illerde, nerelerde radar var? İllere göre sabit radar noktaları haritası - 5

Yetkililer, trafikteki radar uygulamasının amacının "tuzak kurmak" veya "ceza yazmak" olmadığını, asıl gayelerinin trafikteki can kayıplarını önlemek olduğunu vurguluyor.

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