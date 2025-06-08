Hangi illerde, nerelerde radar var? İllere göre sabit radar noktaları haritası
Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde kara yollarında araç yoğunluğu gözle görülür derecede arttı. Seyahat planlarını bayram tatiline denk getiren binlerce vatandaş, uzun yolculuklara çıkarken trafik ekipleri de sürücülerin can ve mal güvenliği için sıkı önlemler aldı. İçişleri Bakanlığı, tatil süresince kazaların önüne geçebilmek adına sabit radarlar ve elektronik denetim sistemlerinin kesintisiz bir şekilde devrede tutulduğunu duyurdu. Peki, hangi illerde, nerelerde radar var?
Bayram ve tatil yolculukları sonrası çevreyolları ve otoyollarda hız tespiti yapan radar denetimleri artırıldı.
Radar kontrolleri sonrası vatandaşlar güzergahlarında yer alan radar noktalarını araştırıyor.İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için başlattığı çalışmayla, vatandaşların güzergâhlarındaki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını görebileceği bir internet sayfası hazırladı.