Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı?

Yaz döneminde yangınların önüne geçilebilmesi için ormanlık alanlara girişler yasaklanmaya başlandı. Aralarında İstanbul da yer aldığı birçok şehirde ormanlara giriş yasağı uygulanıyor. Ormanlara girişler yasak mı? Hangi illerde ormanlara girişlere yasak geldi? Ormanlarda piknik yapmak yasaklandı mı?

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 1

ORMANDA PİKNİK VE MANGAL YASAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Açıklamada; "İstanbul sınırları dahilinde piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" denildi.

Buna göre; İstanbul'da bulunan ormanlık alanlarda 15 Ekim tarihine kadar piknik ve mangal yapmak yasak olacak.

İşte ormana giriş yasağı olacak olan iller;

TÜRKİYE HABERLERİ

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 2

İSTANBUL

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği bir duyuru yaptı. Duyuruda, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Belirlenen piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasak kararının dışında olacak.

Yarın başlayacak olan yasak, 15 Ekim'e kadar sürecek.

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 3

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği de ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik kararı 15 Eylül'e kadar geçerli olacak.

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 4

AYDIN

Aydın Valiliği, orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde izinsiz girilemeyecek alanların listesini açıkladı. Alınan karara göre Aydın genelinde 23 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında belirlenen alanlara girişler yasaklandı. 

Ayrıca alınan karar çerçevesinde Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları’nın bu yasak dahilinde olmadığı öğrenildi.

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 5

ARDAHAN

rdahan'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire alanlarına da sınırlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte bazı kararlar alındı.

Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan merkez Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle, Çakırüzüm ve Köprülü mesire yeri, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerindeki mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 15 Eylül'e kadar görevli personel haricinde girişler yasaklandı."

Açıklamada, mesire yerlerine ise saat 19.00'dan 08.00'e kadar girişlerin yasaklandığına yer verildi.

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 6

TUNCELİ

Tunceli'de izinsiz olarak ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında tesisleşmenin olduğu alanlar dışında ateşli ve ateşsiz piknik, kamp, izinsiz olarak ormanlara giriş-çıkış yapmak, çadır kurmak ve anız yakmak yasaklanmıştır."

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 7

OSMANİYE

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği vurgulandı. Yasağa uymayanlara idari işlem yapılacağı belirten açıklamada şöyle denildi:

"Osmaniye il sınırları içerisinde son yıllarda büyük çapta orman yangınları meydana gelmiştir. Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır."

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 8

BURSA

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonunun son toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde Bursa ili ve ilçelerinde ormanlara giriş ve çıkışlar (işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında) ile ormanlık alanlarda mangal, semaver vb. araçlarla ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, bahçe temizliği için ateş yakmak, anız yakmak ve her türlü kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.

Bununla birlikte resmi tescilli orman parkı, piknik/mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.00'den ertesi sabah saat 08.00'e kadar mangal, semaver vb. amaçla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç niteliğine göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verilmiştir."

Kontrollü ateş yakmanın kısıtlandığı söz konusu tescilli orman parkı, piknik ve mesire alanlarıyla ilgili bilgilere Valiliğin "bursa.gov.tr" web adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 9

KÜTAHYA

Kütahya'da, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararlarına göre, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Ayrıca, yangınlara etkin ve hızlı müdahale amacıyla orman yangın ilk müdahale ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan alanlarda konuşlandırılacak.

Bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yangın riskinin en fazla olduğu günlerde orman muhafaza memurları ve jandarma birliklerinden yararlanılarak devriye sistemi oluşturulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER