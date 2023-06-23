Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı?

ORMANDA PİKNİK VE MANGAL YASAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Açıklamada; "İstanbul sınırları dahilinde piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" denildi.

Buna göre; İstanbul'da bulunan ormanlık alanlarda 15 Ekim tarihine kadar piknik ve mangal yapmak yasak olacak.

İşte ormana giriş yasağı olacak olan iller;