Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi

Tabiat parkları, mesire, günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması gibi durumlarda orman yangınları riski artış gösteriyor. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da bazı illerde farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması kararı alındı. Sinop, Bayburt, Karabük, Çorum, Samsun, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa, Aydın gibi illerde yasak devam ediyor. Vatandaşlar ise orman girişinin yasaklandığı illeri, orman yangınlarının ardından takip ediyor. Peki Orman girişi yasak iller hangileri? İşte, detaylar…