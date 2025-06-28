Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi
Türkiye genelinde bazı illerde ormana girişler yasaklandı. Bursa, İzmir, Sakarya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Muğla gibi illerde bazı bölgelerde orman yangınları yaşanırken ekipler kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji hava tahminleri dikkate alınarak Orman Yangınları Mücadele Komisyonu’nda bazı tedbirler alındı. Orman yangınları bakımından risk taşıyan illerde ormana girişler yasaklandı. Peki Hangi illerde ormana girmek yasaklandı? İşte, orman girişine yasaklanan iller…
Tabiat parkları, mesire, günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması gibi durumlarda orman yangınları riski artış gösteriyor. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da bazı illerde farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması kararı alındı. Sinop, Bayburt, Karabük, Çorum, Samsun, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa, Aydın gibi illerde yasak devam ediyor. Vatandaşlar ise orman girişinin yasaklandığı illeri, orman yangınlarının ardından takip ediyor. Peki Orman girişi yasak iller hangileri? İşte, detaylar…