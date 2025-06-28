Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi

Türkiye genelinde bazı illerde ormana girişler yasaklandı. Bursa, İzmir, Sakarya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Muğla gibi illerde bazı bölgelerde orman yangınları yaşanırken ekipler kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji hava tahminleri dikkate alınarak Orman Yangınları Mücadele Komisyonu’nda bazı tedbirler alındı. Orman yangınları bakımından risk taşıyan illerde ormana girişler yasaklandı. Peki Hangi illerde ormana girmek yasaklandı? İşte, orman girişine yasaklanan iller…

Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi - 1

Tabiat parkları, mesire, günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması gibi durumlarda orman yangınları riski artış gösteriyor. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da bazı illerde farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması kararı alındı. Sinop, Bayburt, Karabük, Çorum, Samsun, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa, Aydın gibi illerde yasak devam ediyor. Vatandaşlar ise orman girişinin yasaklandığı illeri, orman yangınlarının ardından takip ediyor. Peki Orman girişi yasak iller hangileri? İşte, detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi - 2

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRMEK YASAK?

KARADENİZ BÖLGESİ

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi - 3

MARMARA BÖLGESİ

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi - 4

EGE BÖLGESİ

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi - 5

AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

Hangi illerde ormana girmek yasak? 2025 Orman girişine yasaklanan illerin listesi - 6

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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