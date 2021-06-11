Hangi meslek grupları aşı oldu? Aşı sırası kimlerde?

ntv.com.tr 11.06.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 11.06.2021 - 11:44
Türkiye'de uygulanmaya başlanan ilk aşı Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen Coronavac aşısı oldu. Bu aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından 13 Ocak'da ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.
Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından 14 Ocak itibariyle tüm sağlık çalışanları aşıda öncelik sırasında olan ilk meslek grubu olarak aşılarını yaptırmaya başladı.
İlk etapta Bakanlık tarafından yayınlanan aşıda öncelikli meslek grupları tablosuna göre sıralama şu şekilde:
1. Aşama:
A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),
B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar
C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler
2. aşamada:
A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler:
A1- Milli Savunma Bakanlığı
A2 - İçişleri Bakanlığı
A3 - Kritik görevlerdeki kişiler,
A4 - Zabıta, özel güvenlik
A5- Adalet Bakanlığı
A6 - Cezaevi
A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri)
A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),
A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar
B.50-64 yaş arası bireyler: B1- 60-64 yaş arası bireyler, B2- 55-59 yaş arası bireyler, B3- 50-54 yaş arası bireyler.
3.aşamada:
A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler
B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler
Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.
1 milyon 100 bin sağlık personeline 28 gün arayla Sinovac aşısı uygulandı. Sağlık çalışanlarıyla birlikte, sağlık çalışanlarının eşlerine de aşılama gerçekleştirildi.
Bu grubun aşılanmasının tamamlanmasıyla Şubat ayında 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.
90 yaş üstü kişiler başta olmak üzere sırayla 85-89 yaş arası bireyler aşılarını oldu. Sıralama 65 yaşa kadar kademeli olarak devam etti.
Daha sonra tablodaki ikinci aşılamaya geçilerek, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü, taşımacılık sektöründe çalışanların aşılanmasına başlandı.
Buna göre, polisler, basın çalışanları, turizm sektöründe çalışanlar gibi meslek grupları sırayla aşılandı.
Corona virüsle mücadelede tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin Eylül'de açılabileceğini söyledi. Bunun için de öğretim üyeleri ve öğrencilerin bu tarihe kadar aşılanmasının tamamlanacağını açıkladı. İlk etapta öğretim üyeleri aşılanmaya başladı.
Ayrıca kademeli olarak haftada iki gün gerçekleştirilen yüz yüze eğitim devam ederken de tüm öğretmenler de aşılanmaya başladı.
Fahrettin Koca, aşılama süreci devam ederken müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, tiyatrocuların da aşı olmaya başlayacağını açıkladı.
Buna göre 9 Haziran'dan itibaren bu meslek grubuna dahil olanlar da aşı randevusu alabiliyor.
Sağlık Bakanlığı her geçen gün aşılama programına yeni meslek gruplarının daha dahil edildiğini açıklamaya devam ediyor.
Buna göre 11 Haziran itibariyle gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ve yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil edildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportlu ihracatçılar da, corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Aşılama grubuna alınan ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.
TİM'den açıklama: Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği (HABERE GİT)