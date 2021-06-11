Hangi meslek grupları aşı oldu? Aşı sırası kimlerde?

ÖĞRETMENLER DE AŞILAMAYA DAHİL EDİLDİ

Corona virüsle mücadelede tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin Eylül'de açılabileceğini söyledi. Bunun için de öğretim üyeleri ve öğrencilerin bu tarihe kadar aşılanmasının tamamlanacağını açıkladı. İlk etapta öğretim üyeleri aşılanmaya başladı.

Ayrıca kademeli olarak haftada iki gün gerçekleştirilen yüz yüze eğitim devam ederken de tüm öğretmenler de aşılanmaya başladı.