Hangi yaştan sonra kanser riski azalır? Sonuçlar şaşırttı
Yaşam tarzı, genetik faktörler, viral enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi sorunları gibi pek çok etken, kansere yakalanma olasılığını artırabilir. Kanser riskinde yaşın önemini vurgulayan bilim insanları, erken teşhis edilmediğinde ölümcül olabilen hastalık hakkında ses getiren bir araştırmaya imza attı.
Yaşlanma ile kanser riski arasında oldukça ilginç karşıt durumlar mevcut. Yıllar boyunca biriken genetik mutasyonlar nedeniyle 60'lı ve 70'li yaşlarda kanser riski artıyor ancak 80 yaşından sonra bu riskin azalması, oldukça şaşırtıcı bir bulgu olarak kabul ediliyor.