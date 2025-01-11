Hangi yaştan sonra kanser riski azalır? Sonuçlar şaşırttı

Bu bulgular, yaşlı bireylerde demir metabolizmasını hedef alan tedavilerin keşfi için bir fırsat sunuyor. Örneğin, COVID-19'un uzun dönem etkileriyle mücadele eden kişilerde, akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek adına bu tedaviler faydalı olabilir. Ayrıca, demirle tetiklenen ferroptozis adı verilen bir hücre ölüm mekanizması, kanser tedavisinde önemli bir rol oynayabilir.

Araştırma, yaşlı hücrelerde demir eksikliği nedeniyle ferroptozisin daha az yaygın olduğunu ve bu durumun yaşlı hücrelerin ferroptozis temelli tedavilere karşı daha dirençli olmasına yol açtığını ortaya koydu.