Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye başkanı kimdir? Hani Belediye başkan adayları

HANİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hani Belediyesi Başkanı İbrahim Lale Kimdir?

İbrahim Lale, 1956 Yılında Diyarbakır Hani'de doğdu.



1994 yılında Refah Partisinden Aday Adayı olup bakanlık görevine hak kazandı. 1998 yılında Fazilet Partisi'yle ile devam eden Lale, evli ve 6 çocuk babasıdır.



İbrahim Lale, 2019’da AK Parti'den Diyarbakır Hani Belediye Başkanı oldu.