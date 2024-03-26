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Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye başkanı kimdir? Hani Belediye başkan adayları

Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye Başkanı kimdir? Hani Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Hani Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Hani Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Hani yerel seçim sonuçları..

Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye başkanı kimdir? Hani Belediye başkan adayları - 1

HANİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Hani Belediyesini 6.044 alınan oy ve %42.98 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Lale kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%42.98
  • HDP%33.11
  • Saadet Partisi%22.69
  • CHP%0.87
  • BTP%0.34

TÜRKİYE HABERLERİ

Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye başkanı kimdir? Hani Belediye başkan adayları - 2

HANİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hani Belediyesi Başkanı İbrahim Lale Kimdir?

İbrahim Lale, 1956 Yılında Diyarbakır Hani'de doğdu.

1994 yılında Refah Partisinden Aday Adayı olup bakanlık görevine hak kazandı. 1998 yılında Fazilet Partisi'yle ile devam eden Lale, evli ve 6 çocuk babasıdır.

İbrahim Lale, 2019’da AK Parti'den Diyarbakır Hani Belediye Başkanı oldu.

Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye başkanı kimdir? Hani Belediye başkan adayları - 3

HANİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET FATİH KAYHAN
  • HAMİT KAÇAN
  • MERYEM ULAŞ
  • KADRİ KARADUMAN
  • BESİLE NARİN
  • HÜSNÜ EGE ŞAHNA
  • DÜNDAR TOMAR
  • MEHMET İLHAMİ ÜNAL
  • İHSAN YAŞAR
  • MERAL EŞME
Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye başkanı kimdir? Hani Belediye başkan adayları - 4

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