Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye başkanı kimdir? Hani Belediye başkan adayları
Hani Belediyesi hangi partide? Hani Belediye Başkanı kimdir? Hani Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Hani Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Hani Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Hani yerel seçim sonuçları..
HANİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Hani Belediyesini 6.044 alınan oy ve %42.98 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Lale kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%42.98
- HDP%33.11
- Saadet Partisi%22.69
- CHP%0.87
- BTP%0.34