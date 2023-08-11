Hanife’yi öldüren eşine “mesaj” indirimi

İzmir’in Dikili ilçesinde eşi Hanife Çakıcı’yı öldüren Haydar Çakıcı’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Haydar Çakıcı’ya önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet daha sonra, Hanife Çakıcı’nın C.G. ile mesajlarını gerekçe göstererek, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

Hanife’yi öldüren eşine “mesaj” indirimi - 1

Dikili’de 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı’yı otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı’nın yargılandığı davada karar belli oldu.

Olay, geçen yıl 12 Ağustos günü Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Peşinden giden Haydar Çakıcı ile Hanife Çakıcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Haydar Çakıcı, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından tutuklanan Haydar Çakıcı, “Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm.” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hanife’yi öldüren eşine “mesaj” indirimi - 2

AİLESİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından Haydar Çakıcı hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haydar Çakıcı, mahkemedeki savunmasında, Hanife Çakıcı'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi.

Yargılama süresinde Hanife Çakıcı’nın ailesi de sanıktan şikayetçi olmayıp, davadan çekildi.

Hanife’yi öldüren eşine “mesaj” indirimi - 3

“MESAJ” İNDİRİMİ

Haydar Çakıcı, 2 Ağustos'taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Hanife'yi temsilen duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık ise aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirtti.

Hanife’yi öldüren eşine “mesaj” indirimi - 4

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, mahkemeye sunulan dosya ve belgeler ışığında sanığın, Hanife Çakıcı ile C.G. arasındaki mesajları görmesi üzerine “eylemini hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında” gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

Taraf avukatlarının cezayı istinafa taşıyacakları öğrenildi.

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