Hanife’yi öldüren eşine “mesaj” indirimi

Dikili’de 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı’yı otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı’nın yargılandığı davada karar belli oldu.

Olay, geçen yıl 12 Ağustos günü Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Peşinden giden Haydar Çakıcı ile Hanife Çakıcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Haydar Çakıcı, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından tutuklanan Haydar Çakıcı, “Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm.” dedi.