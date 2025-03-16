Hapse girmemek için 13 çocuk yaptı: İstanbul'un en aktif suçlusu
İstanbul'un en aktif suçlusu Ceylan Çiçek'in oyunu bu sefer bozuldu. 189 suç kaydı ve 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Çiçek'in hapisten kurtulmak için hamilelik gerekçesini defalarca kullandığı belirlendi. 13 çocuğu bulunan suç makinesinin 14. çocuğuna da hamile olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Çiçek'in hamile olmasına rağmen hapse girmesine karar verdi.
İstanbul Bayrampaşa'da iki kadın hırsızın bir evi soyması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
50'den fazla işyeri, toplu taşıma ve MOBESE kamerasını izleyen polisler, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğunu tespit etti.
Çiçek, 22 Şubat’ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Hamile olduğu ortaya çıkan kadın, ekiplerden kaçmak için camdan atlamaya kalktı.