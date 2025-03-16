Hapse girmemek için 13 çocuk yaptı: İstanbul'un en aktif suçlusu

SUÇ MAKİNASININ OYUNU BOZULDU

Cezaları ertelendikçe yeni suçlar işlemeye devam eden Çiçek'in oyunu bu sefer bozuldu.



Çiçek, hamile olduğu yalanı ile mahkemeyi kandıramadı ve mahkemedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Mahkeme, Çiçek’in hamileliği hapis yatmaktan kurtulmak için kullandığını gerekçe gösterdi.



İstanbul'un en aktif suçluları arasında yer alan Çiçek'in 13 çocuğu bulunurken, 14. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.