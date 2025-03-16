Hapse girmemek için 14 çocuk yaptı: Yine serbest bırakıldı
İstanbul'un en aktif suçlusu Ceylan Çiçek, yeniden serbest kaldı. 189 suç kaydı ve 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Çiçek, hapisten kurtulmak için hamilelik gerekçesini defalarca kullanmıştı. Son hırsızlığında yakalanarak tutuklanan Çiçek, 14'üncü çocuğunu doğurmasının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Bayrampaşa'da 16 Ocak Perşembe günü iki kadın hırsızın bir evi soyması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Polis ekipleri toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36) yakalamak için çalışma başlattı.