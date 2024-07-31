Haraç dehşeti: Dövüp vücuduna elektrik verdiler sonra da mermerciye izlettiler
Adana'da, hurda malzeme satmak bahanesiyle kendisini çağıran kişilerin haraç istediğini ve parayı ödemeyince işkence yaptığını öne süren Mahmud Hırağı polise giderek şikayetçi oldu. Hırağı, saldırıya uğrarken olay yerine getirilen mahalledeki mermerciden de canlı canı izletilip haraç istendi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde oturan A.D., 3 çocuk babası Suriyeli hurdacı Mahmud Hırağı'yı arayarak "Elimizde hurda malzemeler var, gelip alır mısın?" dedi.
Hırağı adrese gittiğinde A.D. ve kalabalık bir grup tarafından karşılanarak kendisinden haraç istendi
Para vermeyi kabul etmeyen Hırağı, metruk bir binaya götürülerek dövüldü. Bu sırada A.D., mahalledeki mermer ustası H.Y.'yi de "Evden mermer ölçüsü alınacak." diyerek çağırdı.