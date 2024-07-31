Haraç dehşeti: Dövüp vücuduna elektrik verdiler sonra da mermerciye izlettiler

"ADALET İSTİYORUM"

Yaşadıklarını anlatan Mahmud Hırağı, kendisini döven A.D. ile yanındakilerin cezalandırılmasını istedi.

Hırağı, "Benim bütün evrakım var ve hurdacılık yapıyorum. Bana ‘Hurda var, gel al’ dediler. Eve öylelikle gittim. Daha sonra H.Y. ağabeyi çağırdılar ve bana yaptıkları işkenceyi ona izlettiler. Benim telefonumu gasbedip banka hesaplarımdan para almak istediler. Hesaplarda para olmadığı görünce vücuduma elektrik verdiler ve daha sonra beni bıraktılar. Adalet istiyorum, bu insanlar hak ettiği cezayı alsın.” dedi.