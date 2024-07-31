Haraç dehşeti: Dövüp vücuduna elektrik verdiler sonra da mermerciye izlettiler

Adana'da, hurda malzeme satmak bahanesiyle kendisini çağıran kişilerin haraç istediğini ve parayı ödemeyince işkence yaptığını öne süren Mahmud Hırağı polise giderek şikayetçi oldu. Hırağı, saldırıya uğrarken olay yerine getirilen mahalledeki mermerciden de canlı canı izletilip haraç istendi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haraç dehşeti: Dövüp vücuduna elektrik verdiler sonra da mermerciye izlettiler - 1

Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde oturan A.D., 3 çocuk babası Suriyeli hurdacı Mahmud Hırağı'yı arayarak "Elimizde hurda malzemeler var, gelip alır mısın?" dedi.

Hırağı adrese gittiğinde A.D. ve kalabalık bir grup tarafından karşılanarak kendisinden haraç istendi

Para vermeyi kabul etmeyen Hırağı, metruk bir binaya götürülerek dövüldü. Bu sırada A.D., mahalledeki mermer ustası H.Y.'yi de "Evden mermer ölçüsü alınacak." diyerek çağırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haraç dehşeti: Dövüp vücuduna elektrik verdiler sonra da mermerciye izlettiler - 2

VİDEOLARI İZLETTİ

Adrese giden H.Y.'den de haraç isteyen A.D., Hırağı'nın dövüldüğü videoları izleterek tehdit etti.

Para transferi yapmak için Hırağı'nın cep telefonundan banka hesabına giren A.D., para olmadığını anlayınca hurdacı ile mermerciyi serbest bıraktı. Hastaneden darp raporu alan Hırağı ile H.Y., polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haraç dehşeti: Dövüp vücuduna elektrik verdiler sonra da mermerciye izlettiler - 3

"ADALET İSTİYORUM"

Yaşadıklarını anlatan Mahmud Hırağı, kendisini döven A.D. ile yanındakilerin cezalandırılmasını istedi.

Hırağı, "Benim bütün evrakım var ve hurdacılık yapıyorum. Bana ‘Hurda var, gel al’ dediler. Eve öylelikle gittim. Daha sonra H.Y. ağabeyi çağırdılar ve bana yaptıkları işkenceyi ona izlettiler. Benim telefonumu gasbedip banka hesaplarımdan para almak istediler. Hesaplarda para olmadığı görünce vücuduma elektrik verdiler ve daha sonra beni bıraktılar. Adalet istiyorum, bu insanlar hak ettiği cezayı alsın.” dedi.

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