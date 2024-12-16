Haraç istedi vermeyince ateş açtı

Adana'da bir şüpheli, telefonla arayıp 3 milyon lira haraç istediği esnafın iş yerine ateş açıp kaçtı. Yakalaıp gözaltına alınan şüpheli, borç husumeti nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haraç istedi vermeyince ateş açtı - 1

Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’ndeki bir telefon tamircisinde yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli Cemil Ö., motosikletiyle S.S.’nin iş yerinin önüne gitti.

S.S.’yi cep telefonuyla arayan şüpheli, “Sana ceza kestik. Bize 3 milyon lira vereceksin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın." dedi.

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Haraç istedi vermeyince ateş açtı - 2

Parayı vermeyi reddeden S.S. telefonu kapatıp polise haber verdi.

Bunun üzerine Cemil Ö., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine 3 el ateş edip, kaçtı.

Haraç istedi vermeyince ateş açtı - 3

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

S.S.’nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, Cemil Ö. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen Alattin U.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Cemil Ö., ifadesinde, “Aramızda borç nedeniyle husumet vardı. Bu nedenle iş yerine ateş ettim.” dedi.

Alattin U. ise olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Haraç istedi vermeyince ateş açtı - 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Ö. ile Alattin U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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