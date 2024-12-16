Haraç istedi vermeyince ateş açtı
Adana'da bir şüpheli, telefonla arayıp 3 milyon lira haraç istediği esnafın iş yerine ateş açıp kaçtı. Yakalaıp gözaltına alınan şüpheli, borç husumeti nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’ndeki bir telefon tamircisinde yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli Cemil Ö., motosikletiyle S.S.’nin iş yerinin önüne gitti.
S.S.’yi cep telefonuyla arayan şüpheli, “Sana ceza kestik. Bize 3 milyon lira vereceksin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın." dedi.