Haraç istedi vermeyince ateş açtı

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

S.S.’nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, Cemil Ö. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen Alattin U.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Cemil Ö., ifadesinde, “Aramızda borç nedeniyle husumet vardı. Bu nedenle iş yerine ateş ettim.” dedi.

Alattin U. ise olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.