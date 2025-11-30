Haraç vermeyince ortalık savaş alanına döndü
30.11.2025 11:18
İHA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde haraç isteyen bir grup ile otel sahipleri arasında kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı.
Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde haraç iddiası ortalığı karıştırdı.
Halef Uludağ'ın İstanbul'da üniversite okuyan yeğeni İ.U.'ya verdiği parayı alamayan M.A. ve yakınlarının, Uludağ'ın iş yeri ve oteline sürekli baskın düzenlediği iddia edildi.
M.A. ve yakınları iş yerinde bulunan Uludağ'dan yeğenine ait borcu tahsil etmesini istedi. Borçtan haberi olmadığını belirten Uludağ ile M.A.'nın yakınları arasında başlayan tartışma kısa sürede demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada 7 kişi yaralandı.
İş yeri ve otel önünde güvenlik önlemi alan polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.