Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan öğrenci, bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da üniversite öğrencisi ve aynı zamanda hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan genç, trafikte tartıştığı saldırganlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taksi durağında çalışan 20 yaşındaki Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eren Peker, müşterisini indirdikten sonra trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesildi.