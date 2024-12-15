Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan öğrenci, bıçaklanarak öldürüldü

Öte yandan, Eren Peker'in Karamanlı bir ailenin tek çocuğu olduğu, uzun yıllar önce babasını kaybettiği ve derslerinin olmadığı gün harçlığını çıkarmak için taksicilik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.