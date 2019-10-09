NTV

Harekat öncesi sınıra son sevkiyatlar

Anadolu Ajansı, İHA, DHA

Fırat’ın doğusuna yönelik harekat için geri sayım devam ediyor.

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    Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri sınıra sevk edildi. Zırhlı araç ve asker personel Hatay ve Kilis’e ulaştı.
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    Sınır birliklerine takviye için gönderilen konvoyda mayına dayanıklı kirpilerin yanı sıra kirpilerin de yer aldığı görüldü.

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    Öte yandan, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Milli Ordu askerleri sınır hattına geldi. Bu askerler TSK’yla birlikte hareket edecek.

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    Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri sınıra sevk edildi. Zırhlı araç ve asker personel Hatay ve Kilis’e ulaştı.

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