Harekat öncesi sınıra son sevkiyatlar
Anadolu Ajansı, İHA, DHA
Fırat’ın doğusuna yönelik harekat için geri sayım devam ediyor.
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1Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri sınıra sevk edildi. Zırhlı araç ve asker personel Hatay ve Kilis’e ulaştı.
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Sınır birliklerine takviye için gönderilen konvoyda mayına dayanıklı kirpilerin yanı sıra kirpilerin de yer aldığı görüldü.
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Öte yandan, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Milli Ordu askerleri sınır hattına geldi. Bu askerler TSK’yla birlikte hareket edecek.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri sınıra sevk edildi. Zırhlı araç ve asker personel Hatay ve Kilis’e ulaştı.
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