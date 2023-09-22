Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu
Konya’da sebze halinde hareket halindeki kamyona binmeye çalışan bir kişi, dengesini kaybederek düşünce aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Konya’da hareket halindeki kamyona binmek isteyen adam, dengesini kaybedip düşünce aracın altında kaldı.Kaza, saat 13.30 sıralarında Karatay ilçesindeki sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze hali içerisinde hareket halinde olan M.E. idaresindeki 42 ACD 132 plakalı kamyonun kapısına tutunmaya çalışan Hamza Ergün dengesini kaybederek yere düştü.