Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu

Konya’da sebze halinde hareket halindeki kamyona binmeye çalışan bir kişi, dengesini kaybederek düşünce aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu - 1

Konya’da hareket halindeki kamyona binmek isteyen adam, dengesini kaybedip düşünce aracın altında kaldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karatay ilçesindeki sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze hali içerisinde hareket halinde olan M.E. idaresindeki 42 ACD 132 plakalı kamyonun kapısına tutunmaya çalışan Hamza Ergün dengesini kaybederek yere düştü.

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Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu - 2

Bu sırada sürücünün görüş hizasından çıkan Hamza Ergün kamyonun altında kaldı.

Kamyon sürücüsü kazayı fark ederek dururken, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.
Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Hamza Ergün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu - 4

Halde gündelik çalıştığı öğrenilen Ergün’ün cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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