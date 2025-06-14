Harik'in son ustası: Mesleğini 28 yıldır yaşatmaya çalışıyor
Bitlis'te yöresel ayakkabı ‘harik'in son ustası Haydar Yılmaz, mesleğini 28 yıldır yaşatmaya çalışıyor.
Bitlis'in geleneksel el sanatlarından biri olan harik, geçmişten günümüze uzanan bir miras olarak dikkat çekiyor. Harik yapımını 1997 yılında öğrenen ve o günden bu yana bu sanatı tek başına icra eden Haydar Yılmaz, ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerden, her bir aşamanın titizliğine kadar sürecin ne kadar zahmetli olduğunu belirtti.