Harik'in son ustası: Mesleğini 28 yıldır yaşatmaya çalışıyor

Her zorluğa rağmen bu sanatı geleceğe taşımak istediğini ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 28 yıldır bu sanatı yapıyorum. Kültür Turizm Müdürlüğü'nden 1997 yılında kursa başladım. Aldığım kurstan sonra 1998'den bu yana da usta yetiştiriyorum. Harik, keçi kılı ve kendirden oluşuyor. 12 aşamadan sonra yaklaşık 5 günde bir çift yapılabiliyor. Yöre halkının geçmiş yıllarda, uzun yıllar kullandığı harik, şu an genelde halk oyunlarına ekipleri ve süs amaçlı kullanılmaktadır. Harik sanatı maalesef ki diğer geleneksel sanatlar gibi kaybolmaya yüz tutan bir sanattır ve buna artı olarak da fazla tanınmamaktadır.