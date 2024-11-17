Harita kahverengine döndü! İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla’da durum kritik

EN KÖTÜ EKİM AYINI YAŞAYAN İLLER

En az yağış 0,3 mm ile Aydın ve Muğla’da, normaline göre en fazla azalma yüzde 99 ile Muğla’da gerçekleşti.

Gaziantep ve Kilis son 65 yılın, Karaman son 60 yılın en düşük ekim ayı yağışını aldı.

İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Burdur ise son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı aldı.

Ayrıca Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Eskişehir'de son 23 yılın en düşük ekim ayı yağışı kaydedildi.