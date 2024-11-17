Harita kahverengine döndü! İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla’da durum kritik
Ekim ayında Türkiye’de görülen yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 46, geçen yıla göre ise yüzde 27 azaldı. En dikkat çekici azalış Ege ve Marmara’da yaşandı. Alansal yağışların, normalleri ile karşılaştırıldığı kahverengine bürünürken, Aydın ve Muğla’daki yağış oranı, normaline göre yüzde 99 geriledi. Aralarında İzmir’in güneyi ile Antalya’nın kuzeyinin de bulunduğu bazı yerlere ekimde hiç yağmur yağmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aylık yayımlanan yağış raporunun 2024 yılı ekim ayı verileri açıklandı.
Raporda, Türkiye geneli ekim ayı yağışının, normalin ve geçen yıl ekim ayı yağışının altında gerçekleştiği belirtildi.
Rapora göre, ekim ayı yağışı metrekareye ortalama 26,8 kilogram ölçülürken, ekim ayı normali (1991-2020) 49,4 kilogram, 2023 yılı ekim ayı yağışı 36,6 kilogram olarak açıklandı.
Raporda, yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl ekim ayı yağışına göre yüzde 27 azalma meydana geldiği belirtildi.