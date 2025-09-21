Harman hasadına başlandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'e gidiyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda zirai ilaç kullanmadan ve susuz olarak üretilen kuru fasulyede hasat başladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 800 dekar arazide üretimi yapılan kuru fasulyede eylül ayı itibariyle harman hasadına başlandı. İlçede Bardakçı Mahallesi başta olmak üzere Mahmutlar, Söğütçük, Çanakçı mahalleleri ile birlikte 18 mahallede kuru fasulye üretimi yapılıyor. Tarladan traktör römorklarına konulan fasulye başakları mahallenin harmanına getirilerek güneşte kurutulmak üzere seriliyor.