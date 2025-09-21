Harman hasadına başlandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'e gidiyor

Bardakçı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın ise" Rekolte düşüklüğümüz yok. Kuru fasulyemiz hiç sulanmadan çeşni türü ile üretiyoruz. Buradan Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz dikime Haziran ayı ortasına kadar yapıyoruz. Fasulye çapası yapılıyor arada. Hasadımız Eylül ayında başlıyor. Fasulyesini toplayan harmana getirip seriyor. Yaklaşık 1 hafta serilip kuruduktan sonra kimisi çomakla, kimisi traktörle üzerinden geçiyor. İmkânı olanda patozdan geçiriyor. Kuru fasulyemiz şu anda 120 ila 150 lira arasında satılıyor. Taze fasulyemiz ise 80 lira ile 100 lira arasında satılıyor. Fasulyemiz çeşni olduğundan çok tercih ediliyor. Pişirimi de kısa sürede pişer. Mahallemizde 2 Bin 500 dönüm arazide üretiliyor. Her geçen yılda üretim sahamız büyüyor "dedi.