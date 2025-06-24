Harput Kalesi'ndeki bin yıllık sanayi sitesinde kazı çalışmaları yeniden başladı

''ERİTME POTALARI VE TANDIRLAR DA VAR''

''Mevcut kısmı şu anda ziyarete açtık. Orada yeni atölyeler ve yeni malzeme, yeni buluntular da elde edeceğimizi de umuyoruz. Özellikle Aslanlı Burç ile Belek Burcu arasındaki bu bölgenin, kalenin hemen içinde ama eteğinde olması bakımından, özellikle üretim atölyesi olarak seçildiğini görüyoruz. Tabii burada çok sayıda kasa kasa külçe demirler, yarı mamul ürünler, eritilmiş madenin konulduğu kalıplar elde edilmişti. Eritme potaları ve tandırlar da var. Bu açıdan bizim için hem mekan anlamında hem de buluntu anlamında önemli ve ziyaretçilerin de dikkatini çekeceğimiz bir alan oluştu.''