Harput Kalesi'ndeki bin yıllık sanayi sitesinde kazı çalışmaları yeniden başladı
Milattan önce 8'inci yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki tarihi Harput Kalesi'nde zamanının ‘sanayi sitesi’ olarak kullanılan ve yaklaşık 1000 yıllık geçmişi olduğu belirlenen alanda, arkeolojik kazı çalışmaları yeniden başladı.
Milattan önce 8'inci yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen, Urartular’ın yanı sıra Abbasiler, Huriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki tarihi Harput Kalesi'nde 3 yıllık çalışma sonucu geçen yıl, zamanının ‘sanayi sitesi’ olarak kullanılan ve yaklaşık 1000 yıllık geçmişi olduğu belirlenen alan keşfedildi.