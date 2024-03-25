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Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye başkanı kimdir? Harran Belediye başkan adayları

Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye Başkanı kimdir? Harran Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Harran Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Harran Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları..

Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye başkanı kimdir? Harran Belediye başkan adayları - 1

HARRAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Harran Belediyesini,19.316 alınan oy ve %54.90 oy oranı ile MHP adayı Mahmut Özyavuz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • MHP%54.90
  • DP%43.93
  • CHP%0.61
  • Saadet Partisi%0.42
  • BBP%0.11
  • BTP%0.04

TÜRKİYE HABERLERİ

Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye başkanı kimdir? Harran Belediye başkan adayları - 2

HARRAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Harran Belediyesi Başkanı Mahmut Özyavuz Kimdir?

1986 Yılında Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve Orta Öğrenimini Harran’da tamamlayan Özyavuz, 2011 –2014 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Harran İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde  Harran Belediye Başkanı Olarak seçilen Özyavuz, evli ve dört çocuk babası olup iyi derecede Arapça bilmektedir.

Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye başkanı kimdir? Harran Belediye başkan adayları - 3

HARRAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SÜLEYMAN GÜNEŞ
  • MEHMET ÖZYAVUZ
  • HAMİT ÖZYAVUZ
  • BÜŞRA KAYIKÇI
  • MEHMET İNGİN
  • MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
  • MAHMUT SANCAR
  • MAHMUT ÖZYAVUZ
  • AHMET SALIK
  • İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN
Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye başkanı kimdir? Harran Belediye başkan adayları - 4

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