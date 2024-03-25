Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye başkanı kimdir? Harran Belediye başkan adayları

HARRAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Harran Belediyesi Başkanı Mahmut Özyavuz Kimdir?





1986 Yılında Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve Orta Öğrenimini Harran’da tamamlayan Özyavuz, 2011 –2014 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Harran İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Harran Belediye Başkanı Olarak seçilen Özyavuz, evli ve dört çocuk babası olup iyi derecede Arapça bilmektedir.