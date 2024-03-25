Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye başkanı kimdir? Harran Belediye başkan adayları
Harran Belediyesi hangi partide? Harran Belediye Başkanı kimdir? Harran Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Harran Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Harran Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Harran yerel seçim sonuçları..
HARRAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Harran Belediyesini,19.316 alınan oy ve %54.90 oy oranı ile MHP adayı Mahmut Özyavuz kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%54.90
- DP%43.93
- CHP%0.61
- Saadet Partisi%0.42
- BBP%0.11
- BTP%0.04