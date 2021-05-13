Harranlı çocuklar Survivor heyecanını kurdukları parkurda yaşıyor

13.05.2021 - 12:18
Anne ve babaları tarlalarda çalışan çocuklar, günlerinin tamamını büyük bir heyecan ve çekişmeli sahnelerin yaşandığı parkurda geçiriyor.
Yarışmanın ödülü çiğ köfte
Yarışı kazanan takıma ise kente özgü olan ve parkurda köyün büyükleri tarafından yoğurulan çiğ köfte ödül yemeği olarak ikram ediliyor.
Yarışmaların çok keyifli geçtiğini anlatan Çeçen, şöyle konuştu:
"Çocuklarla hayalimiz bir gün televizyonda yayınlanan 'survivor'a katılmak. Kırsal kesimlerdeki mağduriyet bölgesindeki çocukların ilgiye, eğlenceye biraz daha fazla ihtiyacı var. Harran bölgesinde diğer illerdeki gibi park ve oyun alanlarının olduğu yerler yok. Buradaki çocukların genelde günü ailelerine yardım ederek ve çobanlık yaparak geçiyor."