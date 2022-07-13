Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme

Haberler - İHA - NTV Haber 13.07.2022 - 08:34 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 10:38
Gümüşhane'de Özcan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgeden geçen Harşit Çayı'nda ölü balıklar olduğunu fark etti.
Su yüzeyinde ölü balıklar görülüyordu.
Onlarca ölü balık da kıyıya vurmuş haldeydi.
Yetkililere ihbarda bulunuldu. Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Sudan ve ölü balıklardan alınan numuneler, analiz için laboratuvara gönderildi.
Balık ölümlerinin nedeni, incelemelerin ardından belli olacak.