Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme

Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri görüldü. Vatandaşları endişelendiren görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler - İHA - NTV Haber 13.07.2022 - 08:34 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 10:38

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme - 1

'de Özcan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgeden geçen Harşit Çayı'nda ölü balıklar olduğunu fark etti.

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme - 2

Su yüzeyinde ölü balıklar görülüyordu.

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme - 3

Onlarca ölü balık da kıyıya vurmuş haldeydi.

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme - 4

Yetkililere ihbarda bulunuldu. Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme - 5

Sudan ve ölü balıklardan alınan numuneler, analiz için laboratuvara gönderildi.

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme - 6

Balık ölümlerinin nedeni, incelemelerin ardından belli olacak.

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme - 7

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