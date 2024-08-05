Hasan Dağı’nda yangın: Alevler kısa sürede büyüdü

Kayseri’de dağlık arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alanı etkiledi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hasan Dağı’nda yangın: Alevler kısa sürede büyüdü - 1

Kayseri’de dağlık alanda yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hasan Dağı’nda yangın: Alevler kısa sürede büyüdü - 2

Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı’ndaki otluk alanda, saat 11.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hasan Dağı’nda yangın: Alevler kısa sürede büyüdü - 3

Kısa sürede büyüyen yangın, dağın büyük bölümünü kapladı.

Hasan Dağı’nda yangın: Alevler kısa sürede büyüdü - 4

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasan Dağı’nda yangın: Alevler kısa sürede büyüdü - 5

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER