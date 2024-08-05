Hasan Dağı’nda yangın: Alevler kısa sürede büyüdü
Kayseri’de dağlık arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alanı etkiledi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kayseri’de dağlık alanda yangın çıktı.
Kayseri’de dağlık alanda yangın çıktı.
Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı’ndaki otluk alanda, saat 11.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, dağın büyük bölümünü kapladı.
İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.