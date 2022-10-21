Hasanağa Deresi siyah akıyor

Su simsiyah akmaya başladı. Kıyıda ölü balıklar görüldü. Atık tesisinden sızan kirli suyun, dereye karıştığı anlaşıldı.
Edirne'deki Hasanağa Deresi; Tunca Nehri'nin kollarından biri.
Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşanların başlıca su kaynağı. Ancak derede görülen renk değişimi ve balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etti.
İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Dere ve çevresinde inceleme yapıldı. Sudan alınan örnekler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kirliliğin nedeni kent merkezindeki bir Katı Atık Tesisi.
Açıklamada; çöplerin bertarafının yapıldığı alandan sızan atık suların kontrolsüz bir şekilde yayılıp dereye karıştığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.