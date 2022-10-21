Hasanağa Deresi siyah akıyor

Edirne'deki Tunca Nehri'nin kollarından biri olan Hasanağa Deresi siyah akmaya başladı. Derenin bazı kesimlerinde balık ölümlerinin de olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edirne Valiliği; kent merkezindeki Katı Atık Depolama Tesisi'nden kontrolsüz şekilde yayılan atık suların dereye karıştığının tespit edildiğini açıkladı.

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Su simsiyah akmaya başladı. Kıyıda ölü balıklar görüldü. Atık tesisinden sızan kirli suyun, dereye karıştığı anlaşıldı.

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Edirne'deki Hasanağa Deresi; Tunca Nehri'nin kollarından biri.

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Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşanların başlıca su kaynağı. Ancak derede görülen renk değişimi ve balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etti.

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İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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Dere ve çevresinde inceleme yapıldı. Sudan alınan örnekler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kirliliğin nedeni kent merkezindeki bir Katı Atık Tesisi.

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Açıklamada; çöplerin bertarafının yapıldığı alandan sızan atık suların kontrolsüz bir şekilde yayılıp dereye karıştığı belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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