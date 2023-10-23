Hasar bilmecesi | Önce "az", sonra "orta hasar" raporu verilen binada doğalgaz abonelikleri iptal edildi

Şükran Adsız da "Hiç haberimiz olmadan doğalgazımız kesildi. Kendimizi de düşünemez hale geldik. Binada hastalar var, alt katımda MS hastası var. Kadın ağrılarından bağırıyor, bazen düşüyor. Kış da geldi. Binamızda yıkılacak ve dökülecek hiçbir şey olmadan mağdur edildik." diye konuştu.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, şu anda 5 Haziran'da hasar tespit sistemine giren verilerin geçerliği olduğunu, binanın durumunun ancak mahkeme yolu ile değişebileceğini söyledi.