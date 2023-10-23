Hasar bilmecesi | Önce "az", sonra "orta hasar" raporu verilen binada doğalgaz abonelikleri iptal edildi
Diyarbakır'da 6 Şubat depremleri sonrası 6 kez incelenen 8 katlı bina için 4 kez "az hasarlı", 2 kez de "orta hasarlı" raporu verildi. Son olarak binanın "orta hasarlı" olarak kayıtlara girmesi ile dairelerin doğalgaz abonelikleri iptal edildi. Doğalgazı kesilen binada yaşlı, çocuk ve hasta insanların olduğunu ifade eden yönetici suç duyurusunda bulundu.
Depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen 6 kez incelenen bina için doğru bir hasar raporu verilemedi.