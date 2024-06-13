Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde haksız kazanç sağlayan 12 dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışından getirilen otomobilleri yurt içindeki hasarlı otomobillerin şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları ortaya çıktı.

Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı - 1

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile deprem gibi afetlerde ağır hasar görmüş araçların şasi numarasının kullanılarak yurt dışından getirilen araçlarla değiştirildiğini bilgisine ulaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı - 2

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 10 Haziran'da harekete geçen polis; İzmir merkezli İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Eskişehir ve Ankara'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı - 3

Şebekenin Türkiye ağının lideri olduğu öne sürülen Y.A. ile yurt dışı lideri olduğu iddia edilen E.G.'nin de aralarında bulundu. 

12 şüpheli, gözaltına alındı. 

Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı - 4

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 20 araç, 4 motor bloku, 10 elektronik motor beyni, bir yurt dışı menşeli araca ait şasi demiri, bir ruhsatsız tabanca ve 23 fişek, çok sayıda plaka, tescil belgesi ve dokümana el konuldu.

Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı - 5

OTOMOBİLLER SERGİLENDİ


Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü salıverildi.

Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı - 6

Diğer şüpheliler Y.A., E.G., B.A., M.O.T., T.G., Ş.B., T.T. ve M.A. bu sabah "nitelikli dolandırıcılık", "sahtecilik" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı - 7

Ele geçirilen otomobiller emniyet bahçesinde sergilendi.

Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı - 8
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