Hasarlı araçların şasi numaralarıyla oynamışlar: 12 gözaltı
İzmir merkezli 7 ilde haksız kazanç sağlayan 12 dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışından getirilen otomobilleri yurt içindeki hasarlı otomobillerin şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları ortaya çıktı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile deprem gibi afetlerde ağır hasar görmüş araçların şasi numarasının kullanılarak yurt dışından getirilen araçlarla değiştirildiğini bilgisine ulaşıldı.