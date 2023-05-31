Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan bina, kontollü yıkım sırasında arkada bulunan sağlam binanın üzerine devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bina sakinleri ise fenalık geçirdi.

Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi - 1

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı devam ediyor.

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Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi - 2

Merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'ndeki 12 katlı binanın da yıkımı için ekipler çalışma başlattı.

Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi - 3

Yıkım çalışmaları sırasında bina, arka taraftaki 7 katlı binanın üzerine devrildi ve ortalığı toz bulutu kapladı.

Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi - 4

Yedi katlı binanın giriş kısmı kapanırken, dış duvarlarının bazıları da yıkıldı.

Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi - 5

Bu sırada bazı bina sakinleri ise fenalık geçirdi.

Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi - 6

O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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