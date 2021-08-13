Hasarlı köprüde insan zinciri

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Yardımlar, ilçede ayakta kalan hasarlı köprü üzerinde oluşturulan insan zinciriyle elden ele iletilerek taşınıyor. Batı Karadeniz’de sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesi oldu. İlçenin alt yapısı ve iki köprüsü selde büyük hasar gördü. Şimdi selin yol açtığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Birçok köye karayolu ile ulaşım sağlanamazken, gelen yardımlar da farklı yollarla vatandaşlara iletiliyor. İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. 100’lerce insandan oluşan zincir sayesinde ilçeye gelen yardımlar köprünün diğer tarafına aktarıldı.