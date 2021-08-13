Hasarlı köprüde insan zinciri

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Yardımlar, ilçede ayakta kalan hasarlı köprü üzerinde oluşturulan insan zinciriyle elden ele iletilerek taşınıyor.

İHA - DHA 13.08.2021 - 17:10 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 17:13

Hasarlı köprüde insan zinciri - 1
Batı Karadeniz’de sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesi oldu.
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İlçenin alt yapısı ve iki köprüsü selde büyük hasar gördü.
Hasarlı köprüde insan zinciri - 3
Şimdi selin yol açtığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Hasarlı köprüde insan zinciri - 4
Birçok köye karayolu ile ulaşım sağlanamazken, gelen yardımlar da farklı yollarla vatandaşlara iletiliyor.
Hasarlı köprüde insan zinciri - 5
İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu.
Hasarlı köprüde insan zinciri - 6
100’lerce insandan oluşan zincir sayesinde ilçeye gelen yardımlar köprünün diğer tarafına aktarıldı.
Hasarlı köprüde insan zinciri - 7
Hasarlı köprüde insan zinciri - 8
Hasarlı köprüde insan zinciri - 9
Hasarlı köprüde insan zinciri - 10

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