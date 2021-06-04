Hasarlı sağlık ocağında deprem korkusuyla muayene

Çamlı, "Hafif hasarlı görülen yerlerde de hizmetin devamına karar verildi. Bayraklı 4 No'lu ASM’mizin bulunduğu binada oturanlar, dairelerini terk etti. Binada sadece ASM çalışanlarımız hizmetine devam ediyor. Onlar da korku içindeler. Bayraklı, depremi en ağır yaşayan ilçe. O travmayı yaşayan arkadaşlarımız, hafif hasarlı bile görünse binaya ilişkin ciddi kaygı taşıyor.

Olası depremde hafif hasarlı görülen binanın durumunun ne olacağı konusunda kaygıları var. Keza vatandaşlar da ASM'ye gelip hizmet almaktan çekiniyorlar çünkü duvarlardaki çatlaklar, hasarlar herkesi rahatsız ediyor. Vatandaşlar bile ASM'ye girerken tedirginlik, korku yaşıyorlar. Arkadaşlarımızın da bu konuda yetkililere başvuruları oldu ancak ne yazık ki yeterli yardımı göremedik" diye konuştu.