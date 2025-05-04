Hasat başladı: 18 yıl önce deneme amaçlı ekilmişti şimdi birçok ailenin geçim kaynağı

Yağışlar mevsim normallerinde seyir ettiği için ürünlerde herhangi bir kayıp veya gecikme olmadı. Bereketli, bol bir hasat bekliyoruz. Havalar ısındıkça ürünlerimizde artış yaşanmasının ardından Türkiye'deki diğer bölgelerimize de çilek göndereceğiz" dedi.



