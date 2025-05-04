Hasat başladı: 18 yıl önce deneme amaçlı ekilmişti şimdi birçok ailenin geçim kaynağı
Batman'ın Sason ilçesinde organik çileğin hasadına başlandı. İlk ürünler, başta Batman olmak üzere Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve bölgedeki diğer illere gönderiliyor
İlçede 18 yıl önce deneme amaçlı ekimine başlanan ve her geçen yıl yaygınlaşarak birçok ailenin geçim kaynağı haline gelen organik çileğin ilk hasadının başlamasıyla elde edilen ilk ürünler, başta Batman olmak üzere Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve bölgedeki diğer illere gönderiliyor. İlk hasatta organik çileğin kilosu 70, kasa halinde ise 200 liradan satışa sunuluyor.