Hasat başladı, çiftçi fiyattan memnun: Kilogram fiyatı 100 liraya ulaştı
Bursa şeftalisi ve nektarinde hasat başlarken, toptan kilogram fiyatının 100 liraya ulaşması çiftçiyi sevindirdi. Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Gürsu Ovası'nın normalde armut üretimiyle bilindiğini ve yoğunlukla bu ürünün yetiştiriciliğinin yapıldığını belirterek, şeftali üretiminin de az olmadığını söyledi.
Yılda ortalama 18-20 bin ton şeftali ve nektarin üretiminin olduğu Gürsu'da bu yıl don zararı nedeniyle rekoltenin 13-14 bin ton civarında beklendiğini anlatan Dönmez, hasadın ve fiyatların çiftçiler açısından iyi gittiğini kaydetti.