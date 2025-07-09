Hasat başladı, çiftçi fiyattan memnun: Kilogram fiyatı 100 liraya ulaştı

Dönmez, pazarlarda alım gücüne göre tüketici fiyatlarının şekillendiğini belirterek, "Bizden 80-100 lira arasından çıkan ürün 150-200 lira arasında olabiliyor marketlerde. Daha ucuza giden ürünler de pazar yerine göre daha uygun fiyatla satılabiliyor" diye konuştu.





