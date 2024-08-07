Hasat başladı! Pazarda 12, markette 10, tarlada 4 lira
Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yer alan Kümbet Ova'da kuru soğan hasadı başladı. Yeni sezonun soğanları tarlada 4, markette 10, pazarda ise 12 liradan satılıyor.
Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet Ova bölgesinde yaklaşık 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanın hasadı başladı, hasadı başlayan soğanın kilogramı iriliğine göre 2 ila 4 lira arasında değişiyor.