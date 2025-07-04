Hasat başladı, üreticinin yüzü güldü: Kilosu tarlada 10-12 TL
Niğde'de turfanda yazlık patates hasadı başladı. Patatesler, tarlada 10-12 TL'den alıcı buluyor.
Türkiye'de en çok patates ekiminin yapıldığı Niğde'de, patates hasadı başladı.
Türkiye'de en çok patates ekiminin yapıldığı Niğde'de, patates hasadı başladı.
Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat mesaisi sıcak hava nedeniyle öğle saatlerine kadar sürüyor.
Toplanan ürünler kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Hasat edilen patatesler tarlada kilosu 10-12 TL'ye satılırken, fiyatlar üreticisinin yüzünü güldürdü.
Hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, şunları söyledi:
"Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan ilimizde, Altunhisar ilçemizde erkenci olarak bilinen yazlık patatesin hasadına başlanmış bulunuyoruz. Bu yıl çiftçilerimiz verimden oldukça memnun.
2024 yılında Niğde genelinde 17 bin 500 dekar alanda turfanda patates ekimi yapılırken, bu ekimlerden yaklaşık 70 bin ton ürün elde edildi.
Bu üretimin 15 bin 300 dekarlık kısmı yalnızca Altunhisar ilçesine ait. Bu yıl Niğde genelinde 12 bin 500 dekar, Altunhisar ilçemizde ise 10 bin 550 dekar alanda yazlık patates üretimi yapılıyor.
Niğde genelinde ise yaklaşık 50 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz."